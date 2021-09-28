Еще трое связанных с «Партией Шария» получили подозрения

Служба безопасности объявила о подозрении в подделке документов еще трем лицам, причастным к регистрации политической партии «Партия Шария». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Им инкриминируют ч.2 ст.205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) УК.



«У СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии «Объединенная Украины» в политическую партию «Партия Шария» и в фальсификации протоколов заседаний этой «политической силы» для избрания «нужных руководителей партии», — сказано в сообщении.



На прошлой неделе подозрение получила еще одна «руководитель партии Шария».



Виктор Шарий, на которого зарегистрирована «Партия Шария», утверждает, что не имеет никакого отношения к политсиле, а дал нотариальное согласие на использование своей фамилии за денежное вознаграждение в 500 долларов.