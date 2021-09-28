В Кремле заявили о готовности обсуждать с Украиной прямые поставки газа

Россия готова обсудить возобновление прямых закупок газа Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Он отметил, что новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании «Газпром» на поставку газа в страну в обход Украины «не нарушает ничьи права».



«Речь идет о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по опять же гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются. И вряд ли какая-либо страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений», — заявил Песков.



Он уверяет, что Россия не собирается использовать газ, чтобы оказывать давление на другие страны, в частности, на Украину.



Кроме того, добавил пресс-секретарь президента РФ, российская сторона готова обсуждать возобновление Украиной прямых закупок газа в случае необходимости.



«Готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и также на различном уровне представителями российской стороны», — отметил Песков.

Заключенный контракт «Газпрома» с венгерским энергохолдингом MVM будет действовать 15 лет и предусматривает ежегодную поставку 4,5 миллиарда кубометров газа: 3,5 миллиарда через Сербию, а остальные — через Австрию. Объемы поставок топлива могут пересмотреть через 10 лет. Украина рискует потерять миллионы долларов из-за прекращения транзита через свою территорию.



МИД Украины назвал решение Венгрии «исключительно политическим» и «экономически необоснованным». Киев намерен обратится в Европейскую комиссию для оценки соответствия контракта европейскому праву.