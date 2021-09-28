«ДНР» может запретить продавать алкоголь 1 сентября и в дни «последних звонков»

На подконтрольной группировке «ДНР» территории могут запретить продажу алкоголя в дни проведения массовых мероприятий с участием молодежи. С таким предложением выступил «молодежный парламент ДНР», передает «ДАН».



Предлагается внести изменения в так называемый закон «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий».



Правки предполагают введение запрета на розничную продажу алкоголя 1 сентября, 1 июня, в дни «последних звонков» и выпускных в школах. Запрет не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общественного питания.



За принятие предложения в первом чтении проголосовало большинство «депутатов». Всего в заседании участвовали 35 человек. Инициатива должна пройти второе чтение и будет направлена на рассмотрение в комитет «Народного совета ДНР».

В июле «молодежный парламент» предложил ввести налог для самозанятых. Это может коснуться следующих видов деятельности: оказание косметологических услуг на дому, оказание фото- и видеоуслуг, сдача жилья в аренду посуточно и почасово, а также оказание услуг репетиторства.