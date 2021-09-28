Украинские позиции на Донбассе обстреляли семь раз, двое военных ранены

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреляли в районе Крымского, Павлополя, Каменки. Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Неподалеку Каменки НВФ также использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.



Кроме того, в Донецкой области боевики сбросили с беспилотников осколочные гранаты ВОГ-17 в районе поселков Лебединское и Широкино.



В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Они находятся в лечебном учреждении, состояние здоровья раненых — удовлетворительное.



На провокации боевиков украинские военные открывали ответный огонь.

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