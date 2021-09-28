На Донетчине более 500 абитуриентов из ОРДЛО поступили в вузы через образовательные центры

Через образовательные центры «Донбасс — Украина» и «Крым — Украина» в вузы Донецкой области поступили 519 абитуриентов из числа жителей временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



В этом году во время вступительной кампании на Донетчине функционировали 36 образовательных центров, которые помогали абитуриентам из ОРДЛО поступить в вузы по упрощенной процедуре.



Как сообщили в ОГА, во время работы центров обратились за консультациями (лично, телефонами, электронной почтой) 1 893 человека. За период работы в 2021 году на «региональную горячую линию» «Донбасс — Украина» поступило 496 обращений.



Лидерами среди высших учебных заведений по количеству зачисленных лиц являются:

Горловский институт иностранных языков — 85 человек. Донецкий национальный медицинский университет — 62 человека. Мариупольский государственный университет — 60 человек. Приазовский государственный технический университет — 57 человек. Донбасская государственная машиностроительная академия — 43 человека. Донецкий национальный технический университет — 41 человек.

Образовательные центры «Донбасс-Украина» работают в Донецкой области с 2016 года. За это время в центры обратились за консультациями более 14 тыс. человек. Поступили в учреждения высшего образования — 3 972 человека.