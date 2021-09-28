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Диверсанты из России или «Л-ДНР»: Генпрокурор — о взрывах на военном складе под Винницей

28 сентября 2021, 20:17

Диверсанты из России или «Л-ДНР»: Генпрокурор — о взрывах на военном складе под Винницей

Масштабный пожар, который произошел четыре года назад на военном складе в Калиновке Винницкой области и привел к детонации боеприпасов, мог быть последствием действий диверсантов из России или группировок «Л-ДНР». Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает «Украина 24».

Она отметила, что правоохранители располагают доказательствами и данными экспертиз о том, что на военный склад в Калиновке проникла группа посторонних лиц и заложила взрывное устройство.

«Четыре года назад прогремели взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48-го арсенала в Калиновке Винницкой области. Версия совершения взрыва на 48-м арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установки взрывного устройства подтверждается доказательствами и выводами уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров», — сообщила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что ответственными за диверсию могут быть как российские диверсанты, так и диверсанты группировок «ДНР» и «ЛНР».

26 сентября 2017 года в Калиновке вечером прогремели взрывы, которые продолжались несколько дней без перерывов. В окрестностях этого населенного пункта позже собрали около тысячи снарядов.

По данным Минобороны Украны, на полигоне на момент пожара хранилось около 83 000 тонн боеприпасов. Около 63 000 тонн боеприпасов были пригодны для использования. Взрывы вынудили к временной эвакуации около 30 000 человек.

В августе 2021 года расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил, что в ближайшие месяцы будет завершено расследование, посвященное пожарам и взрывам на складах боеприпасов в Украине. Расследователи проверяют причастность к данным инцидентам военной разведки России.

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