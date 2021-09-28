Лазебная анонсировала увеличение программы адресной помощи переселенцам и новые решения по пенсиям ВПЛ

В 2022 году будет увеличено финансирование программы адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в ходе пресс-конференции во вторник.



«Во-первых, для внутренне перемещенных лиц у нас увеличивается финансирование программы в следующем году — там 3 миллиарда гривен. Это [программа], где мы помогаем с оплатой на жилье и жилищно-коммунальные услуги», — сказала министр.



Он отметила по вопросу о пенсиях переселенцев, что для 627 тысяч пенсионеров-ВПЛ каждый месяц так же, как и для всех пенсионеров на подконтрольной правительству территории, начисляются и выплачиваются пенсии.



«Мы подготовили несколько решений, я не хочу еще их сегодня комментировать. Они будут касаться также пенсионного обеспечения внутренне перемещенных лиц. Но, думаю, на следующей неделе мы их уже прокомментируем», — добавила Марина Лазебная.

Читайте также: В Минсоцполитики рассказали о повышении пенсий в 2022 году