Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Лазебная анонсировала увеличение программы адресной помощи переселенцам и новые решения по пенсиям ВПЛ

28 сентября 2021, 21:59

Лазебная анонсировала увеличение программы адресной помощи переселенцам и новые решения по пенсиям ВПЛ

В 2022 году будет увеличено финансирование программы адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в ходе пресс-конференции во вторник.

«Во-первых, для внутренне перемещенных лиц у нас увеличивается финансирование программы в следующем году — там 3 миллиарда гривен. Это [программа], где мы помогаем с оплатой на жилье и жилищно-коммунальные услуги», — сказала министр.

Он отметила по вопросу о пенсиях переселенцев, что для 627 тысяч пенсионеров-ВПЛ каждый месяц так же, как и для всех пенсионеров на подконтрольной правительству территории, начисляются и выплачиваются пенсии.

«Мы подготовили несколько решений, я не хочу еще их сегодня комментировать. Они будут касаться также пенсионного обеспечения внутренне перемещенных лиц. Но, думаю, на следующей неделе мы их уже прокомментируем», — добавила Марина Лазебная.

Читайте также:

В Минсоцполитики рассказали о повышении пенсий в 2022 году

Еще по теме

Люди
Переселенцы ВПЛ
Организации
Минсоцполитики
Прочее
Пенсии соцвыплаты

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 сентября
19:44
«ДНР» отчиталась о вакцинации от коронавируса 200 тысяч жителей ОРДО
17:32
«ДНР» может запретить продавать алкоголь 1 сентября и в дни «последних звонков»
15:33
«ДНР»: Еще 557 заболевших и 80 смертей от ковида
10:27
Мониторингу ОБСЕ возле участка разведения в Золотом мешало глушение БПЛА
10:02
Двое жителей Донецка получили ранения при обстреле
09:09
«ЛНР»: Число умерших от COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 сентября
13:54
На шахтах «ДНР» нашли многочисленные нарушения норм охраны труда
11:01
На шахте в Донецке поиски пропавшего горняка продолжаются четвертые сутки
09:10
«ЛНР»: 102 заболевших ковидом и 6 умерших за сутки
23:45
Главные новости Донбасса за неделю
21:10
Пенсии для жителей Донбасса без пересечения КПВВ. В чем проблема? Дайджест НД ►
10:43
«ЛНР»: 136 заболевших и 15 умерших от COVID-19
22:16
В Донецке показали очередь из «скорых» под ковидной больницей
все новости
23:13
Фонд страхования рисков для бизнеса на Донбассе может заработать в 2022 году — Минреинтеграции
22:45
В Северодонецке планируют построить микрорайон для переселенцев
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 сентября
21:59
Лазебная анонсировала увеличение программы адресной помощи переселенцам и новые решения по пенсиям ВПЛ
21:43
На Донетчине и Луганщине вакцинировано против COVID-19 более 480 тысяч человек
21:37
«Шахтер» в третий раз сыграл вничью с «Интером» в Лиге чемпионов
20:55
В Минсоцполитики рассказали о повышении пенсий в 2022 году
20:17
Диверсанты из России или «Л-ДНР»: Генпрокурор — о взрывах на военном складе под Винницей
19:44
«ДНР» отчиталась о вакцинации от коронавируса 200 тысяч жителей ОРДО
19:17
Мэр Мариуполя рассказал, когда начнется строительство аэропорта и кто в нем будет участвовать
18:48
На Донетчине более 500 абитуриентов из ОРДЛО поступили в вузы через образовательные центры
18:19
Российская биатлонистка переходит в сборную Украины
17:56
Украинские позиции на Донбассе обстреляли семь раз, двое военных ранены
17:32
«ДНР» может запретить продавать алкоголь 1 сентября и в дни «последних звонков»
17:29
В Кремле заявили о готовности обсуждать с Украиной прямые поставки газа
все новости
ВИДЕО
Пенсии для жителей Донбасса без пересечения КПВВ. В чем проблема? Дайджест НД ►
26 сентября, 21:10
Итоги выборов в Госдуму: Кто получил мандаты голосами ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
25 сентября, 21:20
Люди бегут от «ДНР»: чем не угодил «русский мир»? Дайджест НД ►
19 сентября, 22:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция