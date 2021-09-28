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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 сентября

28 сентября 2021, 22:30

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 528 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека умерли. За все время исследований на подконтрольной территории диагностировали 99 828 заболевших: 92 330 человека выздоровели, а 2 584 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 557 заболевших, скончались 80 человек. С начала пандемии в группировке «ДНР» признали 65 645 случаев COVID-19. Из них 51 364 человека выздоровели, летальных случаев — 4 808.

На подконтрольной властям территории Луганщины подтверждено 337 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще девять больных. Всего — 32 930 случаев инфицирования, 27 937 человек выздоровели, 1084 — умерли.

В отдельных районах Луганской области 35 пациентов умерли вследствие осложнений от COVID-19. О новых случаях заболевания не сообщается. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 12 596 заболевших: 9459 человек выздоровели, а 1300 — умерли.

Политика

Украина, Германия и Франция обсуждают возможность проведения саммитов в Нормандском формате при участии уходящей с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель и нового канцлера ФРГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил о нежелании проводить саммит в Нормандском формате «ради саммита». При этом Кремль поддерживает идею проведения саммита с Ангелой Меркель.

Общество

Масштабный пожар, который произошел четыре года назад на военном складе в Калиновке Винницкой области и привел к детонации боеприпасов, мог быть последствием действий диверсантов из России или группировок «Л-ДНР». Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Через образовательные центры «Донбасс — Украина» и «Крым — Украина» в вузы Донецкой области поступили 519 абитуриентов из числа жителей временно оккупированных территорий.

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