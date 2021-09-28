Фонд страхования рисков для бизнеса на Донбассе может заработать в 2022 году — Минреинтеграции

Фонд для страхования военно-политических рисков на Донбассе может начать работу уже в следующем году. Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.



Он сказал об этом во время презентации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года представителям местного бизнеса этих регионов.



«В рамках подготовки визита президента Украины в США вице-премьер-министр Алексей Резников имел переговоры с рядом компаний и организаций, которые готовы присоединиться к процессу создания Консорциумного фонда. Этот фонд, собственно, и будет оператором по страхованию этих рисков. В течение 2022 года ставим целью заполнить фонд на треть, чтобы он смог начать работу уже в конце 2022-го или в начале 2023-го года. Это реалистичные сроки», — отметил Замлинский.



Он также рассказал о двух законопроектах, которые являются частью Стратегии и предусматривают введение льгот для субъектов предпринимательской деятельности в 15 территориальных громадах вдоль линии соприкосновения и в индустриальных парках.



По словам Замлинского, в ближайшее время законопроект о льготах будет внесен в Верховную Раду и, по оптимистичным прогнозам, народные депутаты могут принять его до конца 2021 года, чтобы с 2022 года льготы начали действовать. Также до конца года в парламент планируется подать проект закона о замене части разрешительно-согласовательных процедур страхованием ответственности субъектов хозяйствования.