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На шахте в Донецке около недели тушат пожар и ищут горняка

29 сентября 2021, 09:58

На шахте в Донецке около недели тушат пожар и ищут горняка

Поиск горняка, пропавшего во время пожара на шахте имени Засядько в Донецке, продолжается седьмые сутки. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».

«На 06:00 29 сентября не вышедший на поверхность человек, не обнаружен», — отмечается в сообщении.

В «МЧС» добавили, что «продолжается активное тушение» пожара, проводится выпуск и охлаждение горящих элементов крепи, тлеющей горной массы. Ведется контроль газовой обстановки и отбор проб рудничной атмосферы.

Вечером 23 сентября на шахте имени Засядько произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного горняка.

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