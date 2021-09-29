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Расследование против Семенченко завершено

29 сентября 2021, 10:19

Расследование против Семенченко завершено

Досудебное расследование в отношении бывшего нардепа Семена Семенченко и еще восьми лиц в уголовном производстве о теракте и контрабанде товаров военного назначения завершено. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Расследованием установлено, что с 2018 года на территории города Киева и Киевской области под руководством бывшего народного депутата Украины действовало не предусмотренное законом вооруженное формирование. Оно располагало тренировочную базу военного типа, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Участники постоянно проходили отработку боевых умений и навыков, в том числе за рубежом», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Семенченко организовал, а один из участников формирования в июле 2019 года совершил теракт — выстрел из противотанкового гранатомета в здание телеканала «112 Украина».

Кроме этого, сообщают правоохранители, один из основателей формирования входил в состав организованной группы, которая в обход таможни ввозила товары военного назначения сомнительного качества для дальнейшей реализации их оборонным предприятиям по завышенным ценам и с нарушением установленных законом процедур закупки.

Сейчас девяти лицам и их защитникам предоставлен доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления. Им инкриминируется создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и участие в их деятельности, террористический акт, незаконное обращение с оружием, нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч.2, ч.3 ст.260, ч.2 ст.258, ч.1 ст.263, ч.2 ст.333 Уголовного кодекса Украины).

Уголовные производства в отношении девяти других участников этого вооруженного формирования уже раньше были направлены в суд.

В конце июля Соломенский райсуд Киева принял решение об изменении меры пресечения Семенченко с домашнего ареста на взятие под стражу.

Семенченко подозревается в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенное предварительному сговору группой лиц.

Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.

По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

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