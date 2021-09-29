98% умерших от COVID-19 украинцев старше 60 лет не были вакцинированы

98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — не вакцинированные, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



«На сегодняшний день лишь 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированы — 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться», — отметил замминистра, главный санитарный врач страны Игорь Кузин.



Отмечается, что люди пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, ведь они имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.



По состоянию на 28 сентября, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине — люди в возрасте от 60 лет.

Читайте также: Украина приблизилась к 10 тысячам случаев коронавируса за сутки