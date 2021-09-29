Прифронтовое село в Луганской области 7 лет остается без электричества и автобуса ►

Село Новоалександровка находится недалеко от города Попасная в Луганской области. 15 километров — и ты на местном рынке. Вот только добраться туда не так просто. Рейсовых автобусов тут нет с 2014 года.



Владимир выполняет роль доставщика продуктов для своих односельчан. Дважды в неделю собирает заказы и на велосипеде преодолевает это расстояние, иногда под обстрелами со стороны боевиков. Сегодня в его сумке — 4 буханки хлеба, масло и еда для домашних животных.



Отсутствие рейсового транспорта — лишь одна из многочисленных проблем жителей Новоалександровки. Из-за боевых действий они с 2014 года сидят без электроснабжения. Подробности — в сюжете «Новостей Донбасса».