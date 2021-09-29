Путин вышел с двухнедельной самоизоляции

Президент России Владимир Путин с сегодняшнего дня вышел с двухнедельной самоизоляции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», — сказал он.



Песков уточнил, что первый день выхода из самоизоляции у Путина сегодня, 29 сентября.



Сегодня российский лидер проведет переговоры в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

14 сентября Кремль сообщил, что Путин находится на изоляции из-за обнаружения коронавируса в его окружении. Число заразившихся не называлось.



Позже Путин рассказал, что коронавирусом заболели несколько десятков человек из его окружения.



Весной Путин вакцинировался от коронавируса. В Кремле не называли, каким именно препаратом вакцинировался российский лидер, а саму прививку президент РФ делал не публично. Позже Путин заявлял, что получил прививку российской вакцины «Спутник V».