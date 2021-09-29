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Отстранение главврачей и аннулирование лицензий: Минздрав усилит борьбу с подделкой ковид-документов

29 сентября 2021, 14:09

Отстранение главврачей и аннулирование лицензий: Минздрав усилит борьбу с подделкой ковид-документов

Министерство здравоохранения будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания Кабмина в среду.

«Мы официально будем направлять представление собственникам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителя этого учреждения на время проведения следствия и установления причастности самих руководителей к деяниям, которые совершают их подчиненные», — сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что руководители должны нести также персональную ответственность за то, что происходит в их больницах.

«В случае повторного нарушения МОЗ будет инициировать аннулирование лицензии учреждению здравоохранения и разорвание контракта между больницей и Национальной службой здоровья Украины», — добавил глава Минздрава.

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