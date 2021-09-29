Отстранение главврачей и аннулирование лицензий: Минздрав усилит борьбу с подделкой ковид-документов

Министерство здравоохранения будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания Кабмина в среду.



«Мы официально будем направлять представление собственникам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителя этого учреждения на время проведения следствия и установления причастности самих руководителей к деяниям, которые совершают их подчиненные», — сказал Ляшко.



Он подчеркнул, что руководители должны нести также персональную ответственность за то, что происходит в их больницах.



«В случае повторного нарушения МОЗ будет инициировать аннулирование лицензии учреждению здравоохранения и разорвание контракта между больницей и Национальной службой здоровья Украины», — добавил глава Минздрава.