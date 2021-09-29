На Донетчине 88% работников образования вакцинированы от COVID-19

В Донецкой области одной дозой вакцины от коронавируса привиты уже 88% работников образования. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в среду.



«По данным ежедневного мониторинга, на сегодня одной дозой вакцинировались 88% педагогических и технических работников, из них двумя дозами уже вакцинировались 52%», — сказала Сидашева.



Она отметила, что из 46 территориальных громад в 44 ТГ педагогические коллективы имеют процент выше 80 по вакцинации первой дозой. Полный курс вакцинации прошли: в Авдеевке — около 70% работников образования, в Марьинке — 72%, в Никольской ТГ — 73%, Северской ТГ — 76%, Торецкой ТГ — 93%. В двух громадах — Удачненской и Комарской — не достигнут уровень вакцинации 80% педработников.



Сидашева добавила, что в 516 учреждениях дошкольного образования вакцинировано более 80% персонала, в 17 детских садах охват вакцинацией пока недостаточный.



Всего в обычном режиме работает 461 школа, где вакцинировано свыше 80% работников. В пяти школах, где меньший процент вакцинации персонала, 1-4 классы учатся очно, учащиеся 5-11 классов учатся дистанционно. Кроме того, из-за заболеваемости среди детей и учителей пять школ переведены на дистанционное обучение. Также находятся на самоизоляции 172 класса, это более 4 тысяч учащихся.



Директор департамента также сообщила, что за минувшие сутки было выявлено 35 случаев заболевания среди учеников и 20 случаев — среди педагогических и технических работников. Всего с начала учебного года заболели 198 детей и 139 педагогов.

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