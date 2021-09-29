Пытали током и не давали воду: боевики 5 лет держат в тюрьме украинца и не отдают на обмен

Жителя временно оккупированного Кальмиусского ( бывш. Комсомольское) на Донетчине Валерия Матюшенко боевики уже пятый год удерживают в колонии в Макеевке. Об этом рассказала его жена, Татьяна Матюшенко, передает «Дом».



«Пятый год мой муж исключается из списков на обмен российской стороной. Он был задержан 15 июля 2017 года. Вышел из дома и не вернулся. Как выяснилось позже, ему надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении. Спустя некоторое время я узнала, что мой муж находится в "Изоляции" (секретная тюрьма в оккупированном Донецке, — ред.)», — поделилась женщина.



Татьяна сообщила, что ее муж прошел пытки: его помещали в комнату-«стакан», размером метр на метр, держали без воды, применяли электрический ток. Мужчине также сломали ребра. О подробностях применяемых к Валерию пыток его жена узнала от тех, кого удерживали в заключении и затем освободили в рамках обмена.



Валерия Матюшенко «суд» так называемой «ДНР» приговорил к 10 годам лишения свободы. С мая 2018 года он находится в колонии № 32 во временно оккупированной Макеевке. На руках у Татьяны — справки из колонии, «протокол» о задержании из так называемого «МГБ», «приговор военного трибунала ДНР».



В эфире российского телеканала Валерий Матюшенко появляется в сюжете о колонии — несмотря на это, в списки на обмен он не попадает. Украинской стороне на переговорах Трехсторонней контактной группе заявляют, что мужчина находится «в розыске».



Отметим, что Валерий Матюшенко пропал в 2017 году в родном Кальмиусском. Ему надели мешок на голову прямо возле дома. Затем мужчину удерживали в оккупированном Донецке в тюрьме «Изоляция», где он перенес серьезные пытки.



В 2018 году состоялся «суд» «ДНР», который вынес решение — 10 лет заключения за «шпионаж» в пользу Украины. После «суда» Валерия еще месяц держали в «Изоляции», затем две недели в донецком СИЗО и уже потом поместили в Макеевскую исправительную колонию № 32.



По словам Татьяны Матюшенко, у ее супруга синдром Туретта — это врожденное генетическое заболевание нервной системы. А за время, проведенное в заключении, состояние Валерия в разы ухудшилось.