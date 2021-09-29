Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пытали током и не давали воду: боевики 5 лет держат в тюрьме украинца и не отдают на обмен

29 сентября 2021, 16:21

Пытали током и не давали воду: боевики 5 лет держат в тюрьме украинца и не отдают на обмен

Жителя временно оккупированного Кальмиусского ( бывш. Комсомольское) на Донетчине Валерия Матюшенко боевики уже пятый год удерживают в колонии в Макеевке. Об этом рассказала его жена, Татьяна Матюшенко, передает «Дом».

«Пятый год мой муж исключается из списков на обмен российской стороной. Он был задержан 15 июля 2017 года. Вышел из дома и не вернулся. Как выяснилось позже, ему надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении. Спустя некоторое время я узнала, что мой муж находится в "Изоляции" (секретная тюрьма в оккупированном Донецке, — ред.)», — поделилась женщина.

Татьяна сообщила, что ее муж прошел пытки: его помещали в комнату-«стакан», размером метр на метр, держали без воды, применяли электрический ток. Мужчине также сломали ребра. О подробностях применяемых к Валерию пыток его жена узнала от тех, кого удерживали в заключении и затем освободили в рамках обмена.

Валерия Матюшенко «суд» так называемой «ДНР» приговорил к 10 годам лишения свободы. С мая 2018 года он находится в колонии № 32 во временно оккупированной Макеевке. На руках у Татьяны — справки из колонии, «протокол» о задержании из так называемого «МГБ», «приговор военного трибунала ДНР».

В эфире российского телеканала Валерий Матюшенко появляется в сюжете о колонии — несмотря на это, в списки на обмен он не попадает. Украинской стороне на переговорах Трехсторонней контактной группе заявляют, что мужчина находится «в розыске».

Отметим, что Валерий Матюшенко пропал в 2017 году в родном Кальмиусском. Ему надели мешок на голову прямо возле дома. Затем мужчину удерживали в оккупированном Донецке в тюрьме «Изоляция», где он перенес серьезные пытки.

В 2018 году состоялся «суд» «ДНР», который вынес решение — 10 лет заключения за «шпионаж» в пользу Украины. После «суда» Валерия еще месяц держали в «Изоляции», затем две недели в донецком СИЗО и уже потом поместили в Макеевскую исправительную колонию № 32.

По словам Татьяны Матюшенко, у ее супруга синдром Туретта — это врожденное генетическое заболевание нервной системы. А за время, проведенное в заключении, состояние Валерия в разы ухудшилось.

Еще по теме

Места
Макеевка
Прочее
Плен ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:21
Пытали током и не давали воду: боевики 5 лет держат в тюрьме украинца и не отдают на обмен
13:36
«ДНР»: Почти 750 заболевших и 26 смертей от ковида за сутки
12:06
ОБСЕ сообщила о четвертом пострадавшем от обстрела в Донецке 17 сентября
09:58
На шахте в Донецке почти неделю тушат пожар и ищут горняка
09:33
«ЛНР»: 155 заболевших и 26 умерших от COVID-19
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 сентября
19:44
«ДНР» отчиталась о вакцинации от коронавируса 200 тысяч жителей ОРДО
17:32
«ДНР» может запретить продавать алкоголь 1 сентября и в дни «последних звонков»
15:33
«ДНР»: Еще 557 заболевших и 80 смертей от ковида
10:27
Мониторингу ОБСЕ возле участка разведения в Золотом мешало глушение БПЛА
10:02
Двое жителей Донецка получили ранения при обстреле
09:09
«ЛНР»: Число умерших от COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 сентября
13:54
На шахтах «ДНР» нашли многочисленные нарушения норм охраны труда
11:01
На шахте в Донецке поиски пропавшего горняка продолжаются четвертые сутки
все новости
16:32
МИД: Украина не получала официальных сигналов от ЕС по отмене безвизового режима
16:21
Пытали током и не давали воду: боевики 5 лет держат в тюрьме украинца и не отдают на обмен
16:17
В ОРДЛО доставили почти 240 тонн гуманитарного груза от ООН
15:43
На Донетчине 88% работников образования вакцинированы от COVID-19
15:23
Кабмин предлагает платить налоги и ЕСВ каждый месяц, а не раз в квартал
15:02
Россия против использования Украиной турецкого вооружения на Донбассе
14:55
СМИ узнали о желании некоторых стран ЕС отменить безвиз с Украиной и рядом других государств
14:30
На Донетчине стационары ковидных больниц заполнены больше, чем наполовину
14:09
Отстранение главврачей и аннулирование лицензий: Минздрав усилит борьбу с подделкой ковид-документов
14:05
В Украине 6 тысяч школ не выполнили показатели по вакцинации персонала от коронавируса
13:36
«ДНР»: Почти 750 заболевших и 26 смертей от ковида за сутки
13:28
Бухгалтера компании, поставлявшей «ДНР» сжиженный газ, осудили за финансирование терроризма
12:57
Путин вышел с двухнедельной самоизоляции
12:42
Прифронтовое село в Луганской области 7 лет остается без электричества и автобуса ►
12:17
98% умерших от COVID-19 украинцев старше 60 лет не были вакцинированы
все новости
ВИДЕО
Прифронтовое село в Луганской области 7 лет остается без электричества и автобуса ►
29 сентября, 12:42
Пенсии для жителей Донбасса без пересечения КПВВ. В чем проблема? Дайджест НД ►
26 сентября, 21:10
Итоги выборов в Госдуму: Кто получил мандаты голосами ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
25 сентября, 21:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция