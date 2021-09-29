МИД: Украина не получала официальных сигналов от ЕС по отмене безвизового режима

Со стороны Евросоюза не поступало официальных сигналов об отмене безвизового режима с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «РБК-Украина».



Он отметил, что вопрос об отмене безвизового режима с ЕС время от времени всплывает как в европейских, так и украинских СМИ.



«Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и быть не может», — добавил дипломат.



Он напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад за 2020-й и первую половину 2021 года об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной.



«Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства», — уточнил Николенко.



Дипломат добавил, что МИД Украины уже предложил отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства.



По его словам, одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где украинская сторона проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

Отдельные государства Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств. Об этом говорится во внутреннем документе ЕС, с которым ознакомились Euobserver и RFERL.



Как сообщают СМИ, о документе, датированном 27 сентября, стало известно накануне поездки главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября.