«Нарисовали явку»: В СБУ рассказали о фальсификациях на выборах в российскую Госдуму

Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Государственную думу РФ, которые проводились в сентябре на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



По информации СБУ, жители ОРДЛО фактически проигнорировали голосование, но российские кураторы «нарисовали» на этих территориях высокую явку и поддержку правящей партии «Единая Россия».



Сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили так называемых «избирателей» из ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустыми. При этом по документам у них было 100% загрузки мест. Такая псевдомассовая явка активно освещалась пророссийскими пропагандистами, которые создавали «нужную» картину в СМИ.



В СБУ отмечают, что большинство махинаций провели через электронное голосование. В частности, организаторы собирали персональные данные «зависимых бюджетников» и вводили их данные в систему без личного участия «избирателей».



«Несмотря на манипуляции оккупационных властей им удалось обеспечить "явку" лишь в примерно 200 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины. И это при том, что, по данным СБУ, агрессоры планировали получить более полумиллиона голосов», — сообщили в спецслужбе.



По оперативной информации СБУ, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами.



В спецслужбе напомнили, что в выданных в ОРДЛО российских паспортах стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается, и такой паспорт не дает права на социальные и пенсионные выплаты РФ.