Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинских военных

С начала суток 29 сентября незаконные вооруженные формирования на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В частности, в районе Золотого-4 боевики вели прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Кроме того, НВФ обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Пески под Донецком из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские военные на обстрелы боевиков открывали ответный огонь.