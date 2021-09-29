Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинских военных

С начала суток 29 сентября незаконные вооруженные формирования на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, в районе Золотого-4 боевики вели прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.



Кроме того, НВФ обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Пески под Донецком из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Украинские военные на обстрелы боевиков открывали ответный огонь.

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