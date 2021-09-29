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В Нацполиции рассказали, как будут проверять достоверность COVID-сертификатов

29 сентября 2021, 20:49

В Нацполиции рассказали, как будут проверять достоверность COVID-сертификатов

При участии министерства цифровой трансформации проводится разработка и установка на планшеты полицейских программного обеспечения для проверки COVID-сертификатов украинцев. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Клименко отметил, что во время возможного локдауна для вакцинированных лиц ограничений будет меньше. Однако правоохранители и другие службы имеют право проверять документы о вакцинации.

«Каждый сертификат и справка о COVID-вакцинации имеет уникальный QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. И компетентные органы имеют право проверять их действие — это Госпродпотребслужба, органы местной власти и другие. И Национальная полиция также есть в этом списке, хотя и не определена ответственной в этом процессе», — сказал Клименко.

Глава Нацполиции рассказал, что специалисты ведомства совместно с Минцифры разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских. По его словам, это позволит правоохранителям быстро проверить сертификат в приложении «Дія» или сканировать его бумажный вариант.

«Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений. За несколько дней этот процесс полностью наладится», — сообщил Игорь Клименко.

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