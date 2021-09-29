Правительство утвердило план по деоккупации Крыма: Что предусмотрено для жителей оккупированных территорий

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил «План мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».



Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, этот документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма.



«"Крымская платформа" — это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня», — сказал Шмыгаль в ходе заседания правительства.



В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий пояснили, что соответствующий план мероприятий был разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».



Документ предусматривает реализацию 158 мероприятий. В частности, будет проведена комплексная работа над совершенствованием ряда механизмов для жителей временно оккупированных территорий (ВОТ).



Так, к примеру, предусматривается упрощение процедуры подачи заявления на выплату лицам, незаконно лишенным свободы, и членам их семей. Также будут усовершенствованы механизмы по государственной регистрации актов гражданского состояния граждан Украины на ВОТ.



В Минреинтеграции отметили, что важным пунктом плана мероприятий является привлечение абитуриентов с ВОТ и переселенцев к обучению в учебных заведениях, расположенных на подконтрольной правительству Украины территории. Планируется проведение обучения по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, создание новых рабочих мест для внутренне перемещенных лиц, развитие образовательных и адаптационных программ, обучение и стажировка за рубежом для детей и молодежи с ВОТ. Также предполагается упрощение порядка подачи документов и проведения аттестации для признания квалификаций, полученных на неподконтрольных территориях.



Кроме того, будет упрощен механизм получения первых паспортов для граждан Украины, проживающих в оккупации.