Штаб ООС заявил о 7 новых обстрелах со стороны боевиков

За прошедшие сутки, 29 сентября, незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.



Уточняется, что огонь велся по позициям в районе Золотого-4, Песок, Шумов, Лебединского.



С начала текущих суток украинская сторона обстрелов не зафиксировано.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила про обстрелы своих позиций в районе Ужовки (Ленинского), Горловки 29 сентября. Сегодня там заявили про обстрелы у Васильевки и Минерального.



Группировка «ЛНР» нарушений «режима тишины» не зафиксировала.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 29 сентября 2021-го зафиксировала не менее 61 109 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.