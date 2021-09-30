Звезду Луческу в Донецке залили краской в цветах «Динамо»

В Донецке неизвестные залили синей краской звезду тренера Мирчи Луческу на Алее славы футбольного клуба «Шахтер» у стадиона «Донбасс Арена». Соответствующие снимки были опубликованы в сообществе «Типичный Донецк» в Facebook.



«Пару дней назад звезда Мирчи на аллее славы около "Донбасс Арены" была полностью залита синей краской (в цветах "Динамо"), почти скрыв имя владельца», — рассказал подписчик, приславший новость.

В Донецке неизвестные залили синей краской звезду Мирчи Луческу. Фото: Типичный Донецк / Facebook



Он предположил, что это сделали болельщики «Шахтера», которые «не простили Луческу переход в киевское "Динамо"». «Акция явно стала ответом на недавние слова румына, пославшего всех, кому не нравится его поведение, в Донецк, к звезде», — считает автор публикации.



Речь об интервью Луческу после матча «Рух» — «Динамо» 25 сентября на телеканале «Футбол 1». На вопрос журналиста, почему он не прошел через коридор почета от «Шахтера» после поражения в Суперкубке, Луческу ответил: «Я в своем возрасте уже не прохожу через коридоры, которые делают дети. Я неуязвим к стрелам, которые запускают в меня. Кто пускает стрелы в мой адрес — может поехать в Донецк посмотреть аллею звезд, музей "Шахтера"».

Аллея славы у «Донбасс Арены» была открыта в Донецке в 2011 году.



«Шахтер» не проводит матчи в Донецке с мая 2014 года из-за начавшегося вооруженного конфликта. На ней были установлены звезды в честь выдающихся игроков и тренеров «Шахтера» разных лет.



Бывший главный тренер «Шахтер» Мирча Луческу возглавил «Динамо» 23 июля 2020 года. Он тренировал донецкий клуб с 2004 по 2016 год и стал самым успешным тренером в истории «горняков».



«Шахтер» планировал установить памятник Луческу, но отказался от этой идеи после того, как румынский специалист возглавил киевское «Динамо»