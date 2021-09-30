У Зеленского спрогнозировали, когда может состояться встреча с Путиным

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в конце этого года или в начале следующего. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в окружении Зеленского.



«Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет», — сказал источник издания.



Он не уточнил, в каком именно формате украинская сторона рассчитывает провести встречу: в Нормандском при участии лидеров Германии и Франции или же один на один.



Также «РБК-Украина» выяснил, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак «достаточно регулярно» контактирует напрямую с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком или в более широких форматах по разным темам.

В начале сентбря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, но у него сложилось впечатление, что Москва избегает этой встречи.



В Кремле же недавно заявили, что встрече Зеленского и Путина препятсвует нежелание Киева вести прямые переговоры с группировками «ДНР» и «ЛНР».



Смотрите также: