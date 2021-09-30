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Минздрав: Карантин не понадобится после вакцинации 70% населения Украины

30 сентября 2021, 17:00

Минздрав: Карантин не понадобится после вакцинации 70% населения Украины

Карантинные ограничения в Украине могут быть отменены при условии, если в стране будут вакцинированы 70% населения. Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 30 сентября, передает «Украинская правда».

«Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то мы можем повторить позитивный пример Великобритании и Дании, которые при таких уровнях охвата вакцинацией отменили карантинные ограничения и, несмотря на цифры (заболеваемости – ред.), их система здравоохранения я спокойно справляется (с нагрузкой – ред.). У нас может быть так же», – сказал Ляшко.

При этом глава Минздрава Украины сказал, что «пока не вакцинируем как минимум 50-70% взрослого населения, на массовую вакцинацию подростков переходить преждевременно», хотя производители некоторых вакцин позволили использовать их для детей от 12 лет.

Министр также сказал, что сейчас предпосылок для введения локдауна нет, так как по состоянию на 30 сентября все регионы Украины соответствуют желтому уровню эпидопасности, поэтому заведения могут работать, если их персонал хотя бы на 80% привит хотя бы первой дозой вакцины против коронавируса.

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С начала прививочной кампании в Украине первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 7 миллионов человек, обе дозы вакцины получили более 5,5 миллионов человек.

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