Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного вооружения, погиб украинский военный

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом дважды НВФ использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Возле Новотошковского боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вблизи Каменки НВФ вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.



В сторону Попасной боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов.



«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении.



На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.