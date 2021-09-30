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Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного вооружения, погиб украинский военный

30 сентября 2021, 17:24

Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного вооружения, погиб украинский военный

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом дважды НВФ использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Возле Новотошковского боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки НВФ вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

В сторону Попасной боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов.

«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.

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