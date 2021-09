Российские силовики разыскивают главреда издания The Insider

В России в доме главного редактора The Insider Романа Доброхотова, где находится его жена, и дома у его родителей утром 30 сентября прошли обыски, а сам Доброхотов объявлен в розыск. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвокатов главреда.



«Роман был объявлен в розыск 23 сентября», – сообщила агентству защитник Юлия Кузнецова. По ее словам, речь идет об уголовном деле о незаконном пересечении границы.



В июле 2021 года у Доброхотова проходили обыски по делу о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Доброхотов заявлял, что не собирается покидать Россию, так как у него забрали заграничный паспорт.

Издание The Insider, зарегистрированное в Латвии и возглавляемое Доброхотовым, было включено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 23 июля.



Журналисты-расследователи The Insider совместно с проектом Bellingcat занимались расследованием дела о крушении «Боинга-777» рейса МН17 в небе над Донбассом. Журналисты опубликовали серию доказательств того, что лайнер был сбит и к преступлению причастно руководство ФСБ России. Вся собранная журналистами информация была подтверждена в ходе судебных заседаний.



Также The Insider совместно с Bellingcat и CNN доказали, что сотрудники ФСБ были причастны к отравлению лидера российской оппозиции Алексея Навального.



Кроме того, изданию во взаимодействии с Bellingcat удалось получить доказательства, что отравители Сергея и Юлии Скрипаль в Лондоне Александр Петров и Руслан Боширов являются агентами российских спецслужб.