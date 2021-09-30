Правозащитница Чупик, которую высылают из РФ, попросила убежище в Украине

Руководительница правозащитной организации «Тонг Жахони» Валентина Чупик, которую ФСБ РФ высылает из России сроком на 30 лет, подала прошение об убежище в Украине. Власти РФ намерены депортировать ее в Узбекистан, гражданской которого она является. Об этом сообщил «Радио Свобода» помощник Чупик Александр Ким.



Представители правозащитницы Валентины Чупик, которой грозит депортация из России в Узбекистан, подали прошение об убежище для неё в МИД Украины, а также посольство и консульство Украины в России.



Защитница прав мигрантов Валентина Чупик, имевшая статус беженца в России, была на днях задержана в московском аэропорту. Ей было объявлено об аннулировании статуса беженца и запрете на въезд в Россию. Она была отправлена в спецприёмник в ожидании депортации в Узбекистан, гражданкой которого она является.



Как сообщил Александр Ким, в четверг к ней пришли сотрудники консульства Узбекистана, чтобы сфотографировать для оформления свидетельства на возвращение в страну. Чупик опасается, что в Узбекистане её ждёт преследование и пытки. Ранее российский Комитет против пыток обратился в Европейский суд по правам человека в связи с угрозой депортацией Чупик, попросив принять срочные меры и воспрепятствовать ей.



Валентина Чупик много лет живет в Москве, её организация «Тонг Жахони» оказывает юридическую помощь трудовым мигрантам.