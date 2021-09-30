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На Луганщине ковидом заразились еще 387 человек, девять больных умерли

30 сентября 2021, 18:55

На Луганщине ковидом заразились еще 387 человек, девять больных умерли

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 387 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще девять больных, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Новые случаи заражения выявлены: в Северодонецке — 94, Лисичанске — 68, Станице Луганской и Попасной — по 37, Стробельске — 31, Рубежном — 30, Новоайдаре — 23, Сватово — 21, Кременной — 19, Новопскове — восемь, Марковке — семь, Белокуракино — пять, Троицке — четыре, Беловодске — два, Меловом — одно.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли девять жителей Лисичанска, Северодонецка, Новоайдара, Попасной, Станицы Луганской в возрасте от 38 до 84 лет.

За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 33 842 жителей области. Из них выздоровели — 28 265 человек, умерли 1097 человек.

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