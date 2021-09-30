У Зеленского заявили, что президент не причастен к инициативе по отставке Разумкова

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет отношения к сбору подписей народных депутатов за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает «Украина 24».



По его словам, сбор подписей является инициативой главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.



Никифоров отметил, что Зеленский и Разумков «общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию».



«Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запросил у председателя Верховной Рады», — сказал пресс-секретарь президента.

Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Об этом сообщил сам Разумков.