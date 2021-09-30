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Почти 40 кг взрывчатки и арсенал мин: на Донбассе найдены схроны боевиков

30 сентября 2021, 20:11

Почти 40 кг взрывчатки и арсенал мин: на Донбассе найдены схроны боевиков

На Донбассе найдены боевые схроны незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР». Из тайников изъято почти 40 кг тротила, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к крупнокалиберным пулеметам и зенитным установкам. Об этом сообщили в СБУ.

По оперативным данным, тайники обустроили участники диверсионно-разведывательных групп боевиков.

В Луганской области тайник с взрывчаткой и боевыми гранатами был скрыт в лесополосе в нескольких километрах от линии разграничения.Изъято 126 тротиловых шашек общим весом 36 кг, средства инициирования взрывов, 29 гранат Ф-1, РГО, РГН и РГД.

В Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили схрон близ Мариуполя. Из тайника, закопанного под землей, изъято 3 цинковые коробки с патронами к зенитным установкам, почти 1 кг тротила, 5 противотанковых и противопехотных мин, 18 боевых гранат, 60 лент с патронами к крупнокалиберным пулеметам, автомат Калашникова, минометную мину, более 3 тыс. патронов к стрелковому оружию различного калибра.

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