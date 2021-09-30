АМКУ разрешил «Нафтогазу» контролировать «Донецкоблгаз»

Антимонопольный комитет разрешил НАК «Нафтогаз Украины» приобрести контроль над ЧАО «Донецкоблгаз». Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. Речь идет о получении в управление акций, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления ПАО.



АМКУ установил, что постановлением Шевченковского райсуда Киева наложен арест на 49,88% акций, эмитентом которых является ПАО «Донецкоблгаз», с запретом использования, отчуждения и распоряжения ими, и переданы в управление АРМА.



Концентрация происходит в соответствии с распоряжением КМУ от 15 сентября 2021 № 1116-р «Некоторые вопросы управления активами ПАО «По газоснабжению и газификации "Донецкоблгаз", на которые наложен арест в уголовном производстве, в исключительных случаях».



«По информации заявителя, целью концентрации является предотвращение чрезвычайной ситуации техногенного характера и прекращении нарушения законодательства и лицензионных условий осуществления его хозяйственной деятельности. Как до концентрации, так и после ее осуществления, задействованный рынок будет находиться в состоянии естественной монополии, следовательно не происходит структурных изменений спроса и/или предложения на указанном рынке в местах осуществления хозяйственной деятельности ПАО «Донецкоблгаз», — говорится в сообщении.



Поскольку концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на других товарных рынках Украины, АМКУ дал соответствующее разрешение.

Ранее Кабинет министров Украины передал в управление НАК «Нафтогаза Украины» активы ПАО «Донецкоблгаз», на которые наложен арест в уголовном производству в связи с исключительным случаем.