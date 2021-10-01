Из-за обстрелов на Донбассе один военный погиб, еще один – ранен

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела на Донбассе в четверг, 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил. Еще один военный ранен и находится в больнице.



Отмечается, что за прошедшие сутки, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Речь идет о стрельбе из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В частности, незаконные вооруженные формирования стреляли у Новотошкивского, Попасной, Золотого-4, Катериновки, Крымского, Светлодарска, Павлополя и Талаковки.



Утром, 1 октября, к 7 часам утра нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, отметили в штабе.



Незаконные вооруженные формирования в свою очередь заявили, что вчера обстреляны их позиции в Минеральном, Васильевке, Ленинском, а утром 1 октября – в Минеральном.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 30 сентября 2021-го зафиксировала не менее 61 152 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.