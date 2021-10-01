«Газпром» прекратил транзит газа в Венгрию через Украину

С 1 октября российский «Газпром» остановлен транзит газа по территории Украины в направлении Венгрии. Об этом сообщил Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).



Отмечается, что заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 год по 30 сентября 2022) в размере 24,6 миллиона кубических метров в сутки.



Как отметил украинский оператор, с учетом того, что импорт газа из Венгрии происходил путем «виртуального реверса», возможности импорта из Венгрии в Украину без транзита отсутствуют.



Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон подчеркнул, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.



«Более того, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы, — добавил Макогон.



По его словам, монополизация газовых маршрутов «Газпромом» ставит вопрос о основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности.



«Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», — считает Макогон.

С 1 октября вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 миллиарда кубических метров в год, согласно которому голубое топливо в Венгрию будет поставляться через газопровод «Турецкий поток».



МИД Украины назвал решение Венгрии «исключительно политическим» и «экономически необоснованным». Киев намерен обратится в Европейскую комиссию для оценки соответствия контракта европейскому праву.



Будапешт же подчеркивает, что выбор пути поставки газа — суверенное дело страны.