«ДНР»: За сутки от ковида умерли 85 человек

В четверг, 30 сентября, в отдельных районах Донецкой области выявили 682 случая коронавирусной болезни. От осложнений, вызванных вирусом умерли 85 человек. Об этом сообщают медики при группировке «ДНР».



С начала пандемия группировка признала 67 883 случая заболевания COVID-19. Из них 53 476 человек выздоровели, летальных случаев — 4 960. Продолжают болеть 9 447 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 407 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 172 пациента. Всего на лечении находится 3 751 пациент с пневмониями, из них 1 115 на кислородной поддержке (+151 за сутки).



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости ковидом на временно оккупированных территориях.