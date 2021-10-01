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«ДНР»: За сутки от ковида умерли 85 человек

01 октября 2021, 12:17

«ДНР»: За сутки от ковида умерли 85 человек

В четверг, 30 сентября, в отдельных районах Донецкой области выявили 682 случая коронавирусной болезни. От осложнений, вызванных вирусом умерли 85 человек. Об этом сообщают медики при группировке «ДНР».

С начала пандемия группировка признала 67 883 случая заболевания COVID-19. Из них 53 476 человек выздоровели, летальных случаев — 4 960. Продолжают болеть 9 447 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлено 407 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 172 пациента. Всего на лечении находится 3 751 пациент с пневмониями, из них 1 115 на кислородной поддержке (+151 за сутки).

Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости ковидом на временно оккупированных территориях.

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