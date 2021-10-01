Посол Великобритании призвала РФ вывести войска с Донбасса

Россия должна вывести свои войска с востока Украины и перестать ограничивать доступ для миссии ОБСЕ. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.



«С ужасом узнала из отчетов СММ ОБСЕ, что количество гражданских жертв из-за обстрелов на востоке Украины является крупнейшим после прекращения огня в июле 2020 года. Российская Федерация должна вывести своих военных и оружие из Украины и перестать ограничивать доступ для СММ. Прозрачность важна. Невинные жизни под угрозой», — написала она в Twitter.

В сентябре ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась: число обстрелов и жертв достигло самого высокого показателя с июля 2020 года, сообщили ранее в ОБСЕ.