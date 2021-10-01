Боевики обстреляли из минометов жилой сектор Авдеевки

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранены двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Трижды боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.



Возле Новоалександровки и Новозвановки НВФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм.



Также из минометов калибра 120 мм боевики стреляли в направлении Авдеевки. Под обстрел попал жилой сектор города, зафиксированы повреждения домов по адресу: ул. Колосова, д. 143, д. 151 (частные дома и прилегающая к ним территория). Потерь среди гражданского населения нет.



Вблизи Лебединского украинские позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем.



«Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другого — удовлетворительное», — сообщили в штабе ООС.



На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.



Кроме того, у Первомайского на Донетчине боевики с помощью беспилотника сбросили гранатометные выстрелы. Также в районе Нью-Йорка НВФ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и совершили сброс ВОГ-17 с БПЛА.



На Луганщине был зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии соприкосновения.