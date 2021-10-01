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Украина полностью переходит на электронные больничные

01 октября 2021, 18:40

Украина полностью переходит на электронные больничные

С 1 октября Украина полностью переходит на электронные больничные, что является важным шагом к режиму paperless в медицине. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Е-больничные — одна из самых популярных услуг в Украине. Реформировать ее пытались почти 10 лет. В год выдают около 5,5 миллионов больничных, сумма выплат составляет 18 миллиардов гривен из бюджета страны. Общими усилиями мы упростили услугу для пациентов, врачей, государства и сэкономим государству 4 миллиарда гривен», — написал Федоров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в июне по всей стране начался переходный этап, и за это время почти все больницы подключились к медицинской системе, которая позволяет работать с е-больничными. За эти 4 месяца врачи сформировали почти миллион таких документов, 138 тысяч врачей прошли онлайн-обучение и могут самостоятельно оформлять электронные больничные.

Федоров объяснил пошагово, как получить е-больничный:

  1. После обследования пациента врач формирует медицинское заключение. Он создает его в Реестре и заверяет электронной подписью.
  2. Пациент получает СМС.
  3. Дальше документ попадает в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный листок нетрудоспособности — документ, по которому начисляются выплаты.
  4. Пациент получает вторую СМС. В то же время работодатель уже видит ваш документ на портале ПФУ.

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