Контроль в людных местах и «дистанционка»: «ЛНР» ужесточила противоэпидемические меры

В отдельных районах Луганской области, контролируемых группировкой «ЛНР», из-за роста заболеваемости ковидом будет ужесточаться контроль за соблюдением карантина, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



В частности, «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК)» при «правительстве ЛНР» поручила «МВД» и «минздраву» ужесточить контроль за выполнением населением противоэпидемических требований в торговых центрах, магазинах, в транспорте, учреждениях культуры, спорта, образования, здравоохранения и других. Сообщается, что будут проводиться внеплановые проверки.



В то же время жителям, больным легкими формами COVID-19 и находящимся на лечении по месту жительства, будут выдавать обязательства-предупреждения о строгом соблюдении режима самоизоляции на дому. «Минздрав» и «МВД ЛНР» будут обеспечивать контроль выполнения режима самоизоляции.



Также «ЧСПК» поручила «принимать меры административного воздействия к работодателям, которые не обеспечивают соблюдение противоэпидемических требований в (подчиненных) объектах, в том числе в городском транспорте (такси)».



Кроме того, рекомендовано вводить дистанционное обучение в случае невыполнения требований карантина в учреждениях образования.



«В случае невыполнения в полном объеме противоэпидемических требований по организации образовательного процесса в условиях угрозы СOVID-19 перевести образовательные учреждения, включая высшие и средние профессиональные (классы, курсы, группы), на дистанционный режим обучения», — указано в «протоколе» заседания «ЧСПК».