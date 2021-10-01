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Оружие, из которого стреляли по авто Шефира, так и не нашли

01 октября 2021, 19:42

Оружие, из которого стреляли по авто Шефира, так и не нашли

За десять дней расследования покушения на первого помощника президента Сергея Шефира оружие, из которого по его автомобилю открыли огонь, так и не нашли. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

«Расследование покушения на убийство помощника президента Сергея Шефира продолжается 10-й день. Выводы делать рано. Сейчас изучают видеозаписи с частных видеокамер. И это один из вопросов, который будет поднимать МВД — если бы все камеры были подключены к системе "Безопасная страна", отработка в уголовном производстве проходила бы быстрее», — цитирует его слова Департамент коммуникации МВД.

Правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления, оружие пока что не найдено.

Утром 22 сентября под Киевом возле села Лесники обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Был ранен водитель, сам Шефир не пострадал.

Полиция начала спецоперацию по задержанию злоумышленников. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией — покушение на убийство двух и более лиц (статья 115 Уголовного кодекса).

В Офисе президента связали произошедшее с борьбой власти против влияния олигархов в стране.

Зеленский отметил, что пока не знает, кто стоит за обстрелом машины его помощника. При этом глава государства подчеркнул, что ответ на покушение «будет сильным».

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