Бывшего чиновника Администрации президента будут судить за госизмену

СБУ завершила досудебное расследование в отношении бывшего чиновника Администрации президента и Аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Экс-чиновника подозревают в государственной измене. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«Установлено, что он передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти», — говорится в сообщении.



По данным следствия, чиновник был завербован иностранной спецслужбой, которую интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск.



Сейчас бывшему чиновнику вручили обвинительный акт. Материалы уголовного производства направлено в суд.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.