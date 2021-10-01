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Трансформация Украины: У Зеленского планируют вернуть Донбасс и Крым до 2030 года

01 октября 2021, 22:10

Трансформация Украины: У Зеленского планируют вернуть Донбасс и Крым до 2030 года

Программа трансформации Украины-2030, которую представили нардепам от «Слуги народа» на заседании фракции в Трускавце, предусматривает сроки деоккупации Донбасса и Крыма.

Фото со слайдами програмы со стратегической сессии опубликовала на своей Facebook-странице депутатка от «СН» Марьяна Безуглая.

«Какая наша общая цель: в 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой», — говорится на одном из слайдов Программы трансформации Украины-2030.


Фото: Facebook Марьяна Безуглая

К такому результату трансформации, согласно программе, должна привести реализация следующих приоритетов:

  1. Безопасность и территориальная целостность.
  2. Энергетическая независимость.
  3. Инклюзивное экономическое развитие.
  4. Верховенство права.

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