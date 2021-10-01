Трансформация Украины: У Зеленского планируют вернуть Донбасс и Крым до 2030 года

Программа трансформации Украины-2030, которую представили нардепам от «Слуги народа» на заседании фракции в Трускавце, предусматривает сроки деоккупации Донбасса и Крыма.



Фото со слайдами програмы со стратегической сессии опубликовала на своей Facebook-странице депутатка от «СН» Марьяна Безуглая.



«Какая наша общая цель: в 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой», — говорится на одном из слайдов Программы трансформации Украины-2030.



Фото: Facebook Марьяна Безуглая

К такому результату трансформации, согласно программе, должна привести реализация следующих приоритетов: