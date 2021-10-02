На неподконтрольной Донетчине 700 человек заболели ковидом, 70 – умерли

В пятницу, 1 октября, в отдельных районах Донецкой области выявили 704 случая коронавирусной болезни. От осложнений, вызванных вирусом умерли 70 человек. Об этом сообщают медики при группировке «ДНР».



С начала пандемия группировка признала 68 587 случаев заболевания COVID-19. Из них 54 138 человек выздоровели, летальных случаев — 5 030. Продолжают болеть 9 419 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 379 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 133 пациента. Всего на лечении находится 3 728 пациентов с пневмониями, из них 1 126 на кислородной поддержке (+94 за сутки).



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости ковидом на временно оккупированных территориях.