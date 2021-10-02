СМИ: В «Слуге народе» собрали более 150 подписей за отставку Разумкова

Депутатская фракция «Слуга народа» собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции 2 октября в Трускавце.



По данным собеседника агентства, собрано 160 подписей.



В партии сообщили, что заседание фракции по отставке Разумкова состоится сегодня вечером.

Ранее сообщалось, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.