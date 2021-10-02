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Зеленский высказался о возможных увольнениях в Кабмине

02 октября 2021, 17:05

Зеленский высказался о возможных увольнениях в Кабмине

Вопрос увольнения министров в украинском правительстве не стоит, он не актуален, считает президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение он выскзал в комментарии телеканалу «Дом».

«Есть работа. Работа фракции, работа Кабмина. Есть недовольство — да. Но и касаемо должности спикера, должностей министров — это вопрос не к личности. Это вопрос к результатам. У всех есть задача достичь того или иного результата. И поэтому вопрос может быть один: покажите задачи, которые стояли перед вами и как они выполнены в эти сроки. Умеешь — меняй государство к лучшему, не умеешь — извини ...», — прокомментировал Владимир Зеленский на полях выездного заседания фракции «Слуга народа» 2 октября.

Также он акцентировал, что за последнее время многие чиновники, депутаты повысили свои профессиональные навыки.

Что касается реформ, системных решений в государстве, принятия важных законов, то, по мнению президента, процесс сейчас после некоторого спада вновь ускоряется.

«Мы начали с турборежима. Затем наблюдали определенное замедление реформ. Оно было после первого года моей деятельности. Оно было сложным. Сопротивление системе было. Больше всего — со стороны Верховной Рады. Никогда не думал, что будут трудности. Даже несмотря на то, что у нас есть монобольшинство. Но мы сейчас ускорились. Последние полгода, я считаю, что мы выходим на тот процесс, который начали», — подчеркнул президент.

По просьбе журналистов оценить деятельность партии «Слуга народа» по 5-балльной шкале, Зеленский назвал цифру три.

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