На Донбассе военный получил ранение вследствие обстрела

На Донбассе в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков осколочное ранение получил военнослужащий ВСУ. С начала суток в зоне ООС зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня, сообщили в Штабе.

Там добавили, что состояние раненного бойца оценивают, как средней тяжести. А два нарушения из четырех были с приминением запрещенного Минского договоренностями вооружения.



«У Новозвановки незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьянки — минометы калибра 120 мм и 82 мм. В сторону Станицы Луганской открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса», — говорится в сообщении.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет БПЛА с пересечением линии разграничения. В Штабе предположили, что это Орлан-10, который находится на вооружении ВС РФ

В пятницу, 1 октября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины, в результате чего ранены двое украинских военнослужащих.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 1 октября 2021-го зафиксировала не менее 61 449 нарушенй режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.