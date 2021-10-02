Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Не все гладко» — Зеленский дал оценку себе и партии «Слуга народа»

02 октября 2021, 19:20

«Не все гладко» — Зеленский дал оценку себе и партии «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский говоря партии «Слуга народа» заявил, что в ней не все гладко и оценил ее работу на «3 с плюсом» по пятибальной шкале. Об этом говорится в видео, опубликованном изданием «Украинская правда».

«Действительно, не хватает опыта, я вижу большое количество людей, которые подтянулись очень сильно. Такого не было в Украине: с точки зрения цифровизации, инфраструктуры и энергетики», — сказал президент.

Свою же работу Зеленский оценил на 7-8 по 12-ти бальной шкале и отметил, что самым тяжелым в работе было организовать работу Верховной Рады, несмотря на то, что у «слуг» есть монобольшинство.

«Замедление реформ было после первого года. Главным стопорм стала Верховная Рада, несмотря на то, что у нас монобольшинство. Продвигать какие-то законопроекты было сложнее. Но сейчас мы ускорились, последние полгода мы выходим на тот же процесс. Сложная ситуация с регламентом, считаю, что он может "похоронить" украинскую экономику», — сказал Зеленский, не уточнив, как регламент работы парламента может влиять на экономику Украины.

1-2 октября в Трускавце Львовской области проходит съезд партии «Слуга народа». На нем была обнародована программа трансформации Украины, которую президент Владимир Зеленский представлял своим американским коллегам во время визита в США. В ней предусматриватеся возвращение всех оккупированных территорий под контроль правительства до 2030 года.

Кроме того, как сообщается, «слуги» собирают подписи за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
Прочее
Слуга народа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:15
«ЛНР» подтвердила 253 новых случая коронавируса
10:38
На неподконтрольной Донетчине 700 человек заболели ковидом, 70 – умерли
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 октября
21:23
«ЛНР» переводит роддома в Луганске на оказание помощи больным COVID-19
19:56
«ЛНР» заявила, что в 2022 году будет аккредитовать в России школы и профтехучилища
19:18
Контроль в людных местах и «дистанционка»: «ЛНР» ужесточила противоэпидемические меры
18:25
Чего боятся в Донецке и Луганске? Страхи реинтеграции ►
18:10
КПВВ на Донбассе должны были открыть еще 18 месяцев назад — ЕС в ОБСЕ
15:00
«ДНР» объявила призыв на военную службу
14:05
«ДНР» и «ЛНР» показали демонтаж «таможни»
13:06
«ДНР» продлила отмену комендантского часа – но только по выходным
12:17
«ДНР»: За сутки от ковида умерли 85 человек
12:00
Потушить пожар на шахте в Донецке мешает уголь
11:20
«ЛНР» продлила отмену комендантского часа до февраля
10:22
«ЛНР»: Еще 319 заболевших и 33 умерших от ковида
все новости
20:30
Украинскую границу необходимо качественно обустроить до 2023 года — Монастырский
19:20
«Не все гладко» — Зеленский дал оценку себе и партии «Слуга народа»
18:20
На Донбассе военный получил ранение вследствие обстрела
18:00
Более 800 тысяч жителей ОРДЛО имеют биометрические документы — Минреинтеграции
17:20
В Минреинтеграции рассказали, когда заработает дистанционная идентификация
17:05
Зеленский высказался о возможных увольнениях в Кабмине
16:15
Как работают бесплатные автобусы в прифронтовых селах Луганской области
15:13
СМИ: В «Слуге народе» собрали более 150 подписей за отставку Разумкова
14:04
Пассажиропоток через КПВВ Донбасса стал еще меньше
13:15
«ЛНР» подтвердила 253 новых случая коронавируса
10:52
Ковид забрал жизни четырех жителей Донецкой области
10:38
На неподконтрольной Донетчине 700 человек заболели ковидом, 70 – умерли
08:38
ООС: На Донбассе 1 октября ранены двое украинских военных
08:25
Ковид в Украине: за сутки еще почти 12 тысяч новых заражений
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 октября
все новости
ВИДЕО
Как работают бесплатные автобусы в прифронтовых селах Луганской области
02 октября, 16:15
Чего боятся в Донецке и Луганске? Страхи реинтеграции ►
01 октября, 18:25
Прифронтовое село в Луганской области 7 лет остается без электричества и автобуса ►
29 сентября, 12:42

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция