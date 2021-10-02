«Не все гладко» — Зеленский дал оценку себе и партии «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский говоря партии «Слуга народа» заявил, что в ней не все гладко и оценил ее работу на «3 с плюсом» по пятибальной шкале. Об этом говорится в видео, опубликованном изданием «Украинская правда».



«Действительно, не хватает опыта, я вижу большое количество людей, которые подтянулись очень сильно. Такого не было в Украине: с точки зрения цифровизации, инфраструктуры и энергетики», — сказал президент.



Свою же работу Зеленский оценил на 7-8 по 12-ти бальной шкале и отметил, что самым тяжелым в работе было организовать работу Верховной Рады, несмотря на то, что у «слуг» есть монобольшинство.



«Замедление реформ было после первого года. Главным стопорм стала Верховная Рада, несмотря на то, что у нас монобольшинство. Продвигать какие-то законопроекты было сложнее. Но сейчас мы ускорились, последние полгода мы выходим на тот же процесс. Сложная ситуация с регламентом, считаю, что он может "похоронить" украинскую экономику», — сказал Зеленский, не уточнив, как регламент работы парламента может влиять на экономику Украины.

1-2 октября в Трускавце Львовской области проходит съезд партии «Слуга народа». На нем была обнародована программа трансформации Украины, которую президент Владимир Зеленский представлял своим американским коллегам во время визита в США. В ней предусматриватеся возвращение всех оккупированных территорий под контроль правительства до 2030 года.



Кроме того, как сообщается, «слуги» собирают подписи за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.