Украинскую границу необходимо качественно обустроить до 2023 года — Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о необходимости обустройства украинской границы, как с восточной, так и западной стороны в 2022 и 2023 году.



Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.



«Качественное обустройство всей границы — это вопрос, который мы должны однозначно решить в течение следующих 2-х лет по президентской программе. Мы планируем в следующем году обустроить украино-российский и украино-белорусский участок границы. Через год, в 2023-м, должен быть оснащен западный рубеж», — цитирует пресс-служба слова Монастырского.



Кроме того, Монастырский ознакомился с порядком работы смены оперативно-дежурной службы и комплексом видеоконтроля, который помогает следить за пунктом пропуска «Рава-Русская».



«Западный и восточный рубежи — это разные границы по настроению, по накалу, но пообщавшись с пограничниками, настроение одно — защитить Украину от внешнего врага, от РФ, построить государственную границу», — сказал Монастырский.



