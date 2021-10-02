Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинскую границу необходимо качественно обустроить до 2023 года — Монастырский

02 октября 2021, 20:30

Украинскую границу необходимо качественно обустроить до 2023 года — Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о необходимости обустройства украинской границы, как с восточной, так и западной стороны в 2022 и 2023 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

«Качественное обустройство всей границы — это вопрос, который мы должны однозначно решить в течение следующих 2-х лет по президентской программе. Мы планируем в следующем году обустроить украино-российский и украино-белорусский участок границы. Через год, в 2023-м, должен быть оснащен западный рубеж», — цитирует пресс-служба слова Монастырского.

Кроме того, Монастырский ознакомился с порядком работы смены оперативно-дежурной службы и комплексом видеоконтроля, который помогает следить за пунктом пропуска «Рава-Русская».

«Западный и восточный рубежи — это разные границы по настроению, по накалу, но пообщавшись с пограничниками, настроение одно — защитить Украину от внешнего врага, от РФ, построить государственную границу», — сказал Монастырский.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Люди
Денис Монастырский
Прочее
Пограничники Граница ГПСУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:30
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
13:15
«ЛНР» подтвердила 253 новых случая коронавируса
10:38
На неподконтрольной Донетчине 700 человек заболели ковидом, 70 – умерли
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 октября
21:23
«ЛНР» переводит роддома в Луганске на оказание помощи больным COVID-19
19:56
«ЛНР» заявила, что в 2022 году будет аккредитовать в России школы и профтехучилища
19:18
Контроль в людных местах и «дистанционка»: «ЛНР» ужесточила противоэпидемические меры
18:25
Чего боятся в Донецке и Луганске? Страхи реинтеграции ►
18:10
КПВВ на Донбассе должны были открыть еще 18 месяцев назад — ЕС в ОБСЕ
15:00
«ДНР» объявила призыв на военную службу
14:05
«ДНР» и «ЛНР» показали демонтаж «таможни»
13:06
«ДНР» продлила отмену комендантского часа – но только по выходным
12:17
«ДНР»: За сутки от ковида умерли 85 человек
12:00
Потушить пожар на шахте в Донецке мешает уголь
11:20
«ЛНР» продлила отмену комендантского часа до февраля
все новости
21:30
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
20:30
Украинскую границу необходимо качественно обустроить до 2023 года — Монастырский
19:20
«Не все гладко» — Зеленский дал оценку себе и партии «Слуга народа»
18:20
На Донбассе военный получил ранение вследствие обстрела
18:00
Более 800 тысяч жителей ОРДЛО имеют биометрические документы — Минреинтеграции
17:20
В Минреинтеграции рассказали, когда заработает дистанционная идентификация
17:05
Зеленский высказался о возможных увольнениях в Кабмине
16:15
Как работают бесплатные автобусы в прифронтовых селах Луганской области
15:13
СМИ: В «Слуге народе» собрали более 150 подписей за отставку Разумкова
14:04
Пассажиропоток через КПВВ Донбасса стал еще меньше
13:15
«ЛНР» подтвердила 253 новых случая коронавируса
10:52
Ковид забрал жизни четырех жителей Донецкой области
10:38
На неподконтрольной Донетчине 700 человек заболели ковидом, 70 – умерли
08:38
ООС: На Донбассе 1 октября ранены двое украинских военных
08:25
Ковид в Украине: за сутки еще почти 12 тысяч новых заражений
все новости
ВИДЕО
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
02 октября, 21:30
Как работают бесплатные автобусы в прифронтовых селах Луганской области
02 октября, 16:15
Чего боятся в Донецке и Луганске? Страхи реинтеграции ►
01 октября, 18:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция