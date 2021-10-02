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В Минздраве озвучили сроки выпуска украинской COVID-вакцины

02 октября 2021, 22:00

В Минздраве озвучили сроки выпуска украинской COVID-вакцины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что первая украинская вакцина может быть изготовлена ​​в 2022 году.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос президента Владимира Зеленского на выездном совещании парламентской фракции «Слуга народа» в Трускавце, передает телеканал «Дом».

По словам министра, сейчас в Харькове начался монтаж линий для производства вакцин против гриппа и коронавируса. Ляшко отметил, что в конце 2021 года будут известны сроки начала производства препарата.

«В Харькове уже начался монтаж линий для производства инактивированных вакцин против гриппа и ковида. На этапе подписания меморандума на инвестиции. К концу этого года будем точно знать, какие дедлайны производства вакцин. Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина», — заявил министр.

За пятницу, 1 октября, в Украине выявили 11 809 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 203 человека. При этом выздоровели 3 469 пациента.

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